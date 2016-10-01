У Росії продають дитяче ліжко у вигляді ЗРК "Бук"

У Росії торгують дитячими ліжками у вигляді ЗРК "Бук".

Як пише УНІАН, відповідний товар можна знайти в інтернет-магазині "Фабрика креативной детсткой мебели CaroBus", вартість його становить від 11 до 13 тис. рублів.

У описі товару зазначається, що за умови придбання власник отримає номерний знак з ім'ям дитини, а серед додаткових опцій є можливість обрати "Ракету" - основу для ліжка, яка підіймається.

У коментарях обурені користувачі мережі саркастично цікавляться, чи немає для "комплекту" у продажу "Боінгів", які падають та радять на додачу продавати "тапочки-танки Т-34 "За родину".

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Також в РФ заявили, що шкодують через низьку якість і політизованість розслідування катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі, а докази міжнародного слідства назвали монтажем.

Українська правда