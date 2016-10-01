У Росії продають дитяче ліжко у вигляді ЗРК "Бук"

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Субота, 1 жовтня 2016, 16:21

У Росії торгують дитячими ліжками у вигляді ЗРК "Бук". 

Як пише УНІАН, відповідний товар можна знайти в інтернет-магазині "Фабрика креативной детсткой мебели CaroBus", вартість його становить від 11 до 13 тис. рублів. 

У описі товару зазначається, що за умови придбання власник отримає номерний знак з ім'ям дитини, а серед додаткових опцій є можливість обрати "Ракету" - основу для ліжка, яка підіймається. 

 

У коментарях обурені користувачі мережі саркастично цікавляться, чи немає для "комплекту" у продажу "Боінгів", які падають та радять на додачу продавати "тапочки-танки Т-34 "За родину". 

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.  Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Також в РФ  заявили, що шкодують через низьку якість і політизованість розслідування катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі, а докази міжнародного слідства назвали монтажем.

Українська правда 

Теми: Росія Донбас катастрофи
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Коментарі — 2
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда01.10.2016 17:36
spitfire:
ще слід додати синюшні трупи без очей як аксесуари.
аби дитинка звикала до мертвих ворогів змалечку...
Супер!:)
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IP: 212.117.180.---spitfire01.10.2016 16:58
ще слід додати синюшні трупи без очей як аксесуари.
аби дитинка звикала до мертвих ворогів змалечку...
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