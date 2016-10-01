Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь

На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив прес-офіцер сектору Луганськ Валентин Шевченко.

За його словами, сторони здійснили відведення сил біля н.п. Золоте на Луганщині, зокрема звільнено по 1 кв.км по лінії фронту.

При цьому, за даними Шевченка, вже за декілька хвилин після розведення бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік Новоолександрівки.

"На околиці міста Золоте відбулося розведення на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. Після відповідного сигналу, військовослужбовці, які несуть службу на спостережних постах, відійшли на визначені рубежі. ... Також представники місії ОБСЄ підтвердили, що на тій стороні також відбулося відведення військ на встановлену відстань. Кількість особового складу вони не повідомляють", - зазначив Шевченко.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня в "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

За даними ДПСУ, 1 жовтня зранку бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Як зазначили у розвідці, у районі н.п.Золоте бойовики обладнують пункт пропуску, відкриття якого заплановано на 2 жовтня.