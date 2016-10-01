Порошенко: зарплата вчителя 2017 року має зрости на третину

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 18:21

Наступного року заробітна плата вчителів має зрости на третину.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з переможцями всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2016" з нагоди Дня працівників освіти, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, за останні два роки вдалося подолати негативні тенденції в економіці України, що дає підстави у наступному році передбачити в держбюджеті зростання на третину рівня заробітних плат вчителів.

Глава держави нагадав, що нещодавно відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де було заслухано показники бюджету на 2017 рік.

"Дав завдання уряду щодо того, що пріоритетом на 2017 рік має бути фінансування освіти. І не на 5%, і не на 10% має бути підвищена заробітна платня. Ми домовилися, що ми маємо вийти на планку 33% - на третину має зрости фінансове забезпечення українського вчителя", - повідомив президент.

Порошенко зазначив, що уряд виконав це завдання. Він зауважив, що це має стати додатковою фінансовою мотивацією, щоб найкращі фахівці залишалися в українській школі.

У 2016 році рівень заробітних плат вчителів без категорії становить 3 239 гривень, а в 2017 році має підвищитись до 4 541 гривні. Рівень зарплати вчителя вищої категорії з усіма надбавками має збільшитись з 4 483 гривень у 2016 році до 6 400 гривень у 2017 році.

"Це є та динаміка, яку на сьогоднішній день держава здатна продемонструвати, і ми зробимо все можливе, щоб це відбулось", - запевнив президент.

Українська правда

Теми: освіта Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Працівників МОН зобов'язали розмовляти на роботі виключно українською 28 вересня 2016, 13:26
Зарплата вчителям має зрости на третину – Гриневич 19 вересня 2016, 10:53
Гройсман: Ми підвищуємо фінансування освіти на 21,1 мільярда 15 вересня 2016, 22:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штаб: На околицях Золотого відбулося відведення військ
У день відведення військ бойовики стріляли 17 разів
Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь
Екс-регіоналу Медянику продовжили арешт, він оголосив голодування
Усі новини
Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни

Мрія

Хлопець із ДЦП здійснив свою мрію, вирушивши байком до океану