У день відведення військ бойовики стріляли 17 разів

Протягом 1 жовтня зафіксовано 17 випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Такі дані повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку бойовики порушили "режим тиші" в районі Павлопіля, Широкиного, Новоселівки Другої та Гнутового.

"При цьому застосовано стрілецьку зброю та гранатомети, а по Павлопілю бойовики стріляли з міномету 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку обстріли велися із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та Новгородського, по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 120-го калібру.

На Луганському напрямку противник стріляв в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Новозванівці вів вогонь снайпер, по Станиці Луганській відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

Українська правда