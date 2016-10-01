У день відведення військ бойовики стріляли 17 разів

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 18:44

Протягом 1 жовтня зафіксовано 17 випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. 

Такі дані повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку бойовики порушили "режим тиші" в районі Павлопіля, Широкиного, Новоселівки Другої та Гнутового.

"При цьому застосовано стрілецьку зброю та гранатомети, а по Павлопілю бойовики стріляли з міномету 82-го калібру", - йдеться у повідомленні. 

На Донецькому напрямку обстріли велися із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї  в районі Авдіївки та Новгородського, по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 120-го калібру.

На Луганському напрямку противник стріляв в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Новозванівці вів вогонь снайпер, по Станиці Луганській відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Штаб: На околицях Золотого відбулося відведення військ 1 жовтня 2016, 18:53
Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь 1 жовтня 2016, 17:24
У Росії продають дитячі ліжка у вигляді ЗРК "Бук" 1 жовтня 2016, 16:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штаб: На околицях Золотого відбулося відведення військ
У день відведення військ бойовики стріляли 17 разів
Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь
Екс-регіоналу Медянику продовжили арешт, він оголосив голодування
Усі новини
Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни

Мрія

Хлопець із ДЦП здійснив свою мрію, вирушивши байком до океану