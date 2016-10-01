Штаб: На околицях Золотого відбулося відведення військ

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Відведення відбулося відповідно до Рамкової угоди, яку було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську.

"За визначеним сигналом особовий склад підрозділу ЗСУ покинув спостережні пости та відійшов від лінії зіткнення на визначені рубежі. Всі інженерні споруди, які знаходилися в зоні розмежування, були перенесенні за так звану "червону лінію", - заявили у штабі.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

Українська правда