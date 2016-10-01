Аксьонов порадив США менше думати про Меджліс

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов радить американській владі менше думати про процеси, які відбуваються всередині Росії.

Так він прокоментував заяву Держдепу США про невизнання рішення щодо заборони Меджлісу кримськотатарського народу в РФ, повідомляє РИА Новости.

"Не хочуть - хай не визнають, я вже давно не відволікаюся на всі їх викрутаси, які вони останнім часом намагаються нам показати, в позу стають в частині того, що їм не подобаються якісь прийняті нами рішення. Це їх право, ми ж не обговорюємо, які рішення приймає американський суд", - сказав Аксьонов.

"Нехай живуть своїм життям і менше думають про те, як у нас внутрішня політика будується, про своє нехай думають", - підкреслив він.