У Чехії суд вимагає в "представництва "ДНР" змінити назву

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Субота, 1 жовтня 2016, 23:44

Крайовий суд у чеській Остраві, де було офіційно зареєстроване так зване "представництво "ДНР", вимагає у цієї організації змінити назву.

Офіційне звернення, за інформацією речника Крайового суду Люції Ольшарової, Реєстраційний суд при Крайовому суді надіслав на адресу "представництва".

Зокрема, як повідомляють чеські ЗМІ, суд встановив 20-тиденний термін для зміни назви. Неля Ліскова, яка очолює організацію, заявила, що досі постанову суду не отримала.

Крайовий суд в Остраві займається справою на підставі запиту, надісланого міністерством закордонних страв Чеської Республіки.

Чеське МЗС ще 29 серпня виступило із заявою, в якій наголошувалося, що "самозвана Донецька народна республіка не може мати в Чеській Республіці жодної дипломатичної місії чи консульства, тому що це утворення не є державою і Чеська Республіка його як державу не визнає". Виходячи з цього на чеських теренах "почесний консул", яким представляє себе Неля Ліскова, працювати не може.

В Остраві "представництво" угруповання "ДНР", визнаного в Україні терористичним, було відкрито 1 вересня цього року. Почесним консулом себе оголосила Неля Ліскова, яка в Чехії очолює громадську ініціативу "Національна самооборона".

Радіо Свобода

Теми: Чехія "ДНР"
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