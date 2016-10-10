У чергах на кордоні з Польщею стоять 880 авто

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 00:23

Станом на 22:00 9 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 880 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України на сторінці в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" стоять 350 машин, "Краковець" - 170, "Угринів" - 120, "Ягодин авто" - 100, "Шегині" - 60, "Рава-Руська" - 50, "Смільниця" - 30. У ПП "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" застрягли 40 автомобілів, а на кордоні з Румунією в ПП "Порубне" - 35.

На словацькому та молдовською напрямку автомобільних черг немає.

Теми: Польща
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