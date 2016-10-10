Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 02:18

Україна вивчає можливість виходу зі складу Співдружності незалежних держав.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передають "Українські новини".

"Ми вивчаємо питання виходу (з СНД). У нас є кілька десятків угод, які стосуються, наприклад, взаємного визнання дипломів, виплат пенсій. І зараз ми завершуємо роботу, яка дозволить нам врегулювати ці угоди", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що є "прихильником виходу з СНД".

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав була підписана лідерами України, Білорусі та Росії в 1991 році. Зараз в СНД також входять Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Теми: Клімкін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Клімкін хоче, щоб міністри були членами парламенту 9 жовтня 2016, 23:07
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим 9 жовтня 2016, 22:53
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді 9 жовтня 2016, 20:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим
Збірна України розгромила збірну Косова у відбірковому матчі ЧС-2018
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді
Усі новини
Афіша на 7-9 вересня

Театральный фестиваль, кино-концерт, ретро-велосипеды, марафон...

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж