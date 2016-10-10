Трамп зустрівся з жінками, які звинувачували в насильстві Біла Клінтона

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 03:28

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп перед дебатами провів прес-конференцію з чотирма жінками, які звинувачували Білла Клінтон в спробах зґвалтування і сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє The Washington Post.

На зустрічі була присутня Хуаніта Броаддрік, яка раніше заявляла, що Клінтон згвалтував її в 1978 році.

"Містер Трамп можливо сказав деякі погані слова, але Білл Клінтон згвалтував мене, а Хілларі Клінтон погрожувала мені", - сказала вона.

Броаддрік робила подібні заяви і раніше, проте кримінальну справу порушено не було, а Клінтони заперечують всі звинувачення.

ЗМІ пишуть, що тактика ведення дебатів Трампа буде грунтуватися саме на звинуваченнях на адресу Білла Клінтона в сексуальному насильстві.

Нагадаємо, навколо Трампа розгорівся скандал через його слова про жінок.  Газета The Washington Post опублікувала відеозапис  вульгарної бесіди Трампа з шоуменом Біллі Бушем.

У записі, датованому ще 2005 роком, нинішній кандидат у президенти США у вельми розкутій манері зізнається, що "намагався спокусити заміжню жінку, але у нього не вийшло".

Теми: США
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