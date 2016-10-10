У парламент Грузії пройшли три партії

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 04:36

У парламенті Грузії будуть представлені три партії - "Грузинська мрія", створена екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, "Єдиний національний рух" і проросійський "Альянс патріотів Грузії".

Як повідомляє ЦВК Грузії, це стало відомо після підрахунку 99,9% голосів виборців.

Перше місце в ході виборів отримала правляча партія – "Грузинська мрія"- 48,6%, на другому - колишня партія влади - "Єдиний національний рух".

Партія "Альянс патріотів Грузії" набрала 5% голосів виборців, необхідних для подолання прохідного бар'єру в парламент.

"Інтерфакс-Україна"

Теми: Грузія
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