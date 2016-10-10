Клінтон звинуватила РФ у військових злочинах в Сирії

225 переглядів
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 05:37

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон в ході передвиборних дебатів заявила, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за бомбардування в Сирії.

"Ми спостерігаємо результати режиму Асада в партнерстві з іранцями на землі і росіянами в повітрі, які проводять бомбардування Алеппо", - заявила вона.

За її словами, для вирішення кризи необхідно сісти за стіл переговорів, а Росія цього не зробить, поки не буде механізмів тиску на неї в цьому питанні.

Клінтон заявила, що якби була президентом, ввела в Сирії безпольотну зону і знайшла способи "натиснути" на Росію.

У свою чергу республіканець Дональд Трамп заявив, що США і Росії потрібно разом боротися з ІДІЛ в Сирії.

"Я не знаю Путіна. Думаю, було б чудово, якби ми порозумілися з Росією. Ми могли б, наприклад, боротися проти ІДІЛ разом", - сказав він.

Теми: США Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Клінтон: Ніколи ще іноземні влада не намагалася так впливати на вибори в США 10 жовтня 2016, 05:08
Трамп зустрівся з жінками, які звинувачували в насильстві Біла Клінтона 10 жовтня 2016, 03:28
Обама прокоментував скандал, який розгорається навколо Трампа 10 жовтня 2016, 01:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хілларі Клінтон здобула перемогу на дебатах
Полторак: У України хороші шанси стати основним союзником США поза НАТО
У парламент Грузії пройшли три партії
Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД
Усі новини
#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж

Кіно

6 головних фільмів жовтня