Клінтон перемогла в другому турі дебатів

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 07:07

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобула перемогу в другому турі передвиборних дебатів.

Про це свідчать дані опитування CNN/ORC.

Так, Клінтон підтримали 57% опитаних, республіканця Дональда Трампа - 34%.

CNN пише, що це сильний показник для Клінтон, однак не такий гарний, як за результатами перших дебатів.

Згідно з результатами опитування після першого туру дебатів, Клінтон підтримали 62% опитаних, Трампа - 27%.

Теми: США вибори
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