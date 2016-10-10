Кремль: "Нормандський формат" готується

У Росії заявляють про підготовку зустрічі в "нормандському форматі" з питань Донбасу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

Так, відповідаючи на питання про терміни проведення зустрічі в нормандському форматі, він сказав:

"Підготовка ведеться. У міру того як вона буде фіналізуватися, ми надамо вам інформацію про можливі терміни переговорів", - сказав Пєсков.

На початку вересня перший віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що на останній зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську представники РФ влаштували "атаку" на "нормандський формат", критикуючи і дискредитуючи його.

Росія блокувала проведення зустрічі в нормандському форматі ще влітку. 24 серпня президент петро Порошенко висловлював сопдівання, що "Нормандський формат" переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі буде реанімовано найближчим часом.

Однак такої зустрічі досі не було.