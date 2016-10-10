Олланд натякнув, що зустріч з Путіним може не відбутися

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 09:41

Президент Франції Франсуа Олланд дав зрозуміти, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в Парижі може не відбутися.

Про це він сказав в коментарі телеканалу TF1.

"Я задався цим питанням. Необхідна ця зустріч? Чи корисна вона? Чи матиме вона якийсь вплив? Чи ми можемо ще зробити щось, що дозволить зупинити його спільні з сирійським режимом дії, військово-повітряну підтримку силам режиму, які скидають бомби на населення Алеппо? Якщо я зустрінуся з ним, я скажу йому, що це неприпустимо і серйозно позначається на іміджі Росії", - сказав Олланд.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує підготовку до майбутнього візиту Путіна до Парижа, повідомляє РІА Новості.

"Ми ніякої офіційної інформації на цей рахунок не маємо, триває підготовка до майбутнього візиту Путіна до Парижа, заплановані переговори в Єлисейському палаці", - сказав Пєсков.

Глава МЗС Сергій Лавров 6 жовтня на зустрічі зі своїм французьким колегою Жан-Марком Еро в Москві повідомив, що Путін 19 жовтня відвідає з візитом Францію, де обговорить з Олландом ситуацію в Сирії і на Україні.

Європейська правда

Теми: Франція Росія
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