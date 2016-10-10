В ОБСЄ назвали умови, за яких можуть моніторити розведення військ

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 09:59

У СММ ОБСЄ заявляють, що можуть спостерігати за відведенням військ лише за умови безпеки та надання їм безумовного доступу до ділянок розведення.

Про це йдеться у коментарі ОБСЄ у відповідь на заяви про те, що СММ ОБСЄ повинна цілодобово бути присутньою на спостережних пунктах на ділянках розведення сил та засобів.

В СММ наголосили, що проводять цілодобовий моніторинг і спостереження на всій території Донбасу шляхом використання різних технічних засобів, зокрема стаціонарних камер, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та інших засобів повітряного спостереження.

"СММ наразі не проводить мобільне наземне патрулювання у нічний час, зважаючи на недостатню видимість і з міркувань безпеки", - сказано в повідомленні.

"СММ може ефективно підтримувати процес розведення сил та засобів шляхом верифікації тільки за умови безпечного, надійного і безумовного доступу Місії до ділянок розведення, у якому їй часто відмовляють", - наголосили в заяві.

"СММ ОБСЄ сповнена рішучості здійснювати патрулювання, моніторинг і верифікацію розведення сил та засобів на узгоджених ділянках в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Богданівка-Петрівське", - додали в ОБСЄ.

Раніше представник гуманітарної підгрупи Ірина  Геращенко повідомила, що поки ОБСЄ епізодично приїжджають на місце відведення військ.

 

Теми: Донбас ОБСЄ
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