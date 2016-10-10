Плотницький влаштував мітинг проти миротворців на Донбасі

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 10:31

У Луганську розпочався мітинг проти введення на територію Луганської області іноземних миротворчих місій.

Як повідомляє сепаратистський сайт ЛИЦ, мітинг є багатотисячним, в ньому беруть участь "представники громадськості, трудових колективів, профспілкових організацій, пенсіонерів", які вирішили "висловити свій категоричний протест проти можливої появи в республіці іноземної збройної місії".

Згідно з повідомленням, учасники мітингу тримають в руках плакати: "Ні іноземній інтервенції під виглядом збройної місії", "Луганськ проти інтервентів", "Озброєна місія = військова інтервенція", "Ми самі забезпечимо свою безпеку".

Видання уточнює, що раніше взяти участь у мітингу луганчан закликав ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький.

Як відомо, раніше Україна неодноразово заявляла про необхідність введення на Донбас місій у різних форматах – наприклад, миротворчої місії ООН або поліцейської місії ЄС. Проти цього виступають бойовики Донбасу і Росія.

Українська правда

Теми: АТО Донбас Луганськ миротворці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
АТО: Бойовики відкривали вогонь 22 рази, били з кулеметів і БМП 10 жовтня 2016, 07:43
Неділя в АТО: Бойовики стріляли 10 разів у напрямку Донецька та Маріуполя 9 жовтня 2016, 19:59
АТО: Один боєць загинув, одного поранено 9 жовтня 2016, 12:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міносвіти вже змінює правила вступу до вишів у 2017 році
Суд залишив екс-чиновника "Нафтогазу" Кацубу під вартою
У ПАРЄ відмовилися змінювати регламент на догоду РФ – Ар'єв
В ОБСЄ назвали умови, за яких можуть моніторити розведення військ
Усі новини
Музика

Гід фестивалем All Music is Jazz

Як ви почуваєтеся?

Програма визначає емоції мешканців усього світу через Twitter