На Запоріжжі піймали прокурора-хабарника

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 10:40

Генеральна інспекція внутрішніх розслідувань та безпеки спільно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Запорізькій області викрила начальника відділу однієї з місцевих прокуратур Запорізької області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це інформує у понеділок прес-центр Генпрокуратури.

Встановлено, що прокурор вимагав від підприємця-фермера неправомірну вигоду в сумі 175 тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, зняття арешту з врожаю та можливість його зібрати власними силами.

8 жовтня зловмисника затримали безпосередньо після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру.

Наразі слідчий суддя за клопотанням Генеральної інспекції вирішуватиме питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: прокуратура Запоріжжя хабар
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