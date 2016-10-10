Суд залишив екс-чиновника "Нафтогазу" Кацубу під вартою

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 10:58

Голосіївський райсуд Києва продовжив утримання під вартою екс-заступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби до 2 грудня з можливістю внести заставу в розмірі 450 млн грн.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Кацуби Ігоря Степанова.

"У п'ятницю (7 жовтня) суд продовжив запобіжний захід ще на 56 діб", – сказав він.

Захист має намір подати апеляцію на це рішення.

Як відомо, 17 червня слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із сумнозвісного клану Кацуб Олександра.

У середині серпня суд продовжив його арешт ще на два місяці.

Як сказано у статті "Української правди" Кацуба , будучи главою "Чорноморнафтогазу", підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка". Правда, затримали його не в цій справі, а в розслідуванні "бензинової" справи Курченка.

За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

В кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що керівник фракції "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік просив його звільнити Кацубу з-під варти, мотивуючи це тим, що група, членом якої є його батько – Володимир Кацуба – може перестати голосувати за рішення влади.

Луценко запевнив, що відмовив Хомутинніку.

Теми: Нафтогаз суд корупція
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