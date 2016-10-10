На Куликовому полі в Одесі сталися невеликі сутички

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:37

На Куликовому полі в Одесі у неділю між проукраїнськими і проросійськими активістами сталася невелика бійка.

Відеозаписи бійки опублікували обидві сторони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, у ході словесної перепалки активіст організації "Правий сектор" спробував відібрати прапор Одеси в одного зі своїх опонентів. Проте співробітники поліції практично відразу припинили протистояння.

Лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що один з активістів організації був затриманий.

За даними джерела агентства в правоохоронних органах, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Теми: Одеса
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