У Росії пройшов з'їзд бойовиків, що воювали на Донбасі

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:55

У російському Ростові-на-Дону днями пройшов вже другий з'їзд "Союз добровольців Донбасу", який організатори і ЗМІ називають "громадським рухом".

Сюжет про з'їзд показали на російському пропагандистському телеканалі НТВ.

На кадрах люди, одягнені в камуфляж, прапори терористичної організації "ДНР".

За інформацією каналу, "союз добровольців Донбасу" налічує в цілому понад 10 тисяч учасників. На захід прибули близько 500 делегатів.

Головою організації є колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай.

У сюжеті Бородай заявив, що організація створена для захисту учасників "подій в Україні".

Виходячи з подальших слів, мова йде про учасників бойових дій на території України, куди Росія відправляє кадрових військових і пропагує відправку "добровольців" з РФ.

За словами Бородая, їхня організація оплатила понад 50 протезів.

Також вони займаються соціалізацією "людей, які вийшли з цієї війни". "Ми кілька сотень людей влаштували на роботу", - розповів Бородай.

 
 

Украинская правда

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