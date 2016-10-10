У Росії пройшов з'їзд бойовиків, що воювали на Донбасі
У російському Ростові-на-Дону днями пройшов вже другий з'їзд "Союз добровольців Донбасу", який організатори і ЗМІ називають "громадським рухом".
Сюжет про з'їзд показали на російському пропагандистському телеканалі НТВ.
На кадрах люди, одягнені в камуфляж, прапори терористичної організації "ДНР".
За інформацією каналу, "союз добровольців Донбасу" налічує в цілому понад 10 тисяч учасників. На захід прибули близько 500 делегатів.
Головою організації є колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай.
У сюжеті Бородай заявив, що організація створена для захисту учасників "подій в Україні".
Виходячи з подальших слів, мова йде про учасників бойових дій на території України, куди Росія відправляє кадрових військових і пропагує відправку "добровольців" з РФ.
За словами Бородая, їхня організація оплатила понад 50 протезів.
Також вони займаються соціалізацією "людей, які вийшли з цієї війни". "Ми кілька сотень людей влаштували на роботу", - розповів Бородай.
Украинская правда