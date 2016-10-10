Військовий отримав поранення під час обстрілу Новоалександрівки
Під час обстрілу бойовиками Новоалександрівки Луганської області поранення отримав український військовослужбовець.
Про це повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, інформує 10 жовтня прес-служба Луганської ОДА.
За минулу доби противник п’ять разів відкривав вогонь по Новоолександрівці Попаснянського району. Зокрема, ввечері у зазначеному напрямку ворог двічі застосовував протитанкові керовані ракетні комплекси, гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети.
"Під час обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранень", – повідомив Клименко.
В той же час, російсько-терористичні війська з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили у напрямку села Трьохізбенка Новоайдарського району.
А після півночі бойовики з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї двічі обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка Попаснянського району.
"Перемир’я" на Луганщині триває: щоденні обстріли із забороненого "мінськими угодами" озброєння, а тепер ще й поранення нашого бійця. Сподіваюсь, що міжнародні моніторингові групи нададуть належну оцінку ситуації, а реакція світової спільноти буде адекватною злочинам терористів. Нашому воїну бажаю найшвидшого одужання, гарту духу і тіла", ‑ зазначив Клименко.