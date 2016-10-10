Захист сина Джемілєва оскаржив рішення суду РФ

Захист Хайсера Джемілєва направив апеляційну скаргу на рішення суду про відмову в умовно достроковому звільненні.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов, передає "Кавказский Узел".

"Ми направили апеляційну скаргу на рішення Радянського районного суду міста Астрахані від 30 вересня 2016 року, яким суд відмовив в УДЗ Хайсер Джемілєва" - повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами велика частина стягнень накладена на Джемілєва незаконно, проте колонія не надала документів, необхідних для оскарження.

Як відомо, 30 вересня Радянський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні, так як прийняв позицію державного обвинувача, який в ході дебатів негативно охарактеризував Хайсер Джемілєва, зазначивши, що він має 22 стягнення, "визнаний в колонії злісним порушником правопорядку" і "не виявив бажання працевлаштуватися" .

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєвим Хайсером, який повинен вийти із російської в'язниці 26 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.