Сущенка можуть обміняти на російського агента – Полозов

Російський адвокат Микола Полозов допускає, що арештованого у Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка можуть обміняти на затриманого в Рівному ймовірного російського шпигуна.

Про це він сказав в ефірі каналу 112, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що обмін можливий... Для спецслужб важливе не стільки громадянство, скільки користь та необхідність того чи іншого шпигуна чи агента. Тому, на мій погляд, цей схоплений СБУ шпигун може стати матеріалом для обміну Сущенка", – сказав Полозов.

Він нагадав, що Росія майже завжди не поспішає з допуском консула до того чи іншого політв’язня. Зокрема, до Савченко свого часу українського консула також не пускали понад тиждень.

Полозов повідомив, що на сьогодні адвокат журналіста Марк Фейгін перебуває в СІЗО "Лефортово", де планує зустрітися з Сущенком.

"Потрапити до підзахисного у "Лефортово" є великою проблемою. Там існують спеціальні технології, які відрізняються від інших СІЗО. "Лефортово" не підпорядковується московському управлінню служби виконання покарання, а підпорядковується безпосередньо федеральній службі. Вони встановили свої правила, які ніхто зрозуміти не може", – сказав Полозов.

Він розповів, що у цьому СІЗО у всіх адвокатів забирають посвідчення, а потім самі вирішують, кого пустити, а кого не пускати до підзахисних.

"В "Лефортово" утримують велику кількість людей, які цікавлять ФСБ, так звані "статусні" кримінальні справи, і, на мій погляд, це штучне обмеження права на відвідування консулом чи зустріч з адвокатом. Але влада не хоче на це впливати", – сказав Полозов.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо перспектив справи Сущенка, він сказав, що у справах, які пов’язані з переслідуванням українських політичних в’язнів на території Росії чи в Криму, суду немає взагалі як інституту.

"Є люди у мантіях, які виконують завчасно встановлене замовлення, тому, на мій погляд, якщо ми говоримо про якісь юридичні перспективи, то ми лукавимо", – додав правозахисник.

На його думку, справа Сущенка має отримати максимальний медійний розголос.

"Єдиний спосіб визволити – міжнародний тиск на керівництво РФ, бо зсередини тиснути немає сенсу", – вважає Полозов.

Як відомо, 9 жовтня СБУ затримала у Рівному громадянина України, який тривалий час проживає в Росії і, ймовірно, є агентом російських спецслужб. Згідно з повідомленням, він мав завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.