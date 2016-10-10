У МВС сказали, на чиє прохання і чому зняли Злочевського з розшуку

З сайту МВС було знято інформаційно-статистичну картку про розшук екс-міністра Миколи Злочевського у зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Постанова датована 20 вересня.

Постанова була ухвалена департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Українська правда звернулася до ГПУ по коментар.

Як відомо, 13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

Як відомо, 16 січня 2015 року Генпрокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

7 липня Генеральна прокуратура почала операцію по виявленню нової "газової схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

Колишній міністр екології та природних ресурсів, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Злочевський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Оксана Коваленко, УП