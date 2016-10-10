Україна поскаржилася Польщі на плюндрування пам’ятника воїнам УПА

00
1
Понеділок, 10 жовтня 2016, 15:02

Посольство України в Польщі спрямувало до Міністерства закордонних справ Польщі ноту протесту у зв'язку з плюндруванням польськими націоналістами пам'ятника воїнам Української повстанської армії.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив "Українським новинам".

"Так, така подія мала місце. Посольство вже направило ноту із цього приводу в МЗС Польщі", – сказав Дещиця.

Раніше член праворадикальної націоналістичної організації "Табір великої Польщі" Давид Гудзець розмістив на своєму каналі в YouTube відео, на якому видно, як невідомі активісти даної організації валять пам'ятник воїнам УПА.

Організація українських націоналістів (ОУН) вважає опоганення пам'ятника воїнам Української повстанської армії (УПА) в Польщі наслідком встановлення Сеймом 11 липня Дня пам'яті жертв геноциду українських націоналістів відносно поляків.

Теми: МЗС Польща історія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
На окупованому Донбасі без нагляду лишилися радіоактивні матеріали 10 жовтня 2016, 14:35
РФ пустить консула до Сущенка лише 14 жовтня 9 жовтня 2016, 20:58
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді 9 жовтня 2016, 20:42
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.105.153.---farabundo10.10.2016 15:15
Нам необходимо также, все памятники польским оккупантам в Западной Украине, снести бульдозерами к чертовой матери! Может тогда эти тупые шляхтичи начнут что-то соображать!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У МВС сказали, на чиє прохання і чому зняли Злочевського з розшуку
Під кінець тижня сніг випаде і в Києві
Президент ПАРЄ офіційно просить повернути Росію до асамблеї
Франція хоче розслідування військових злочинів РФ у Сирії
Усі новини
Не бійтеся невдач

Поради від автора бестселера про емоційний інтелект

Як ви почуваєтеся?

Програма визначає емоції мешканців усього світу через Twitter