Ходорковський: нову Держдуму РФ не можна вважати легітимною

Засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський вважає, що до нещодавно обраного російського парламенту не можна ставитися як до легітимного.

Про це він сказав у понеділок на першому Форумі Бориса Нємцова, що проходить у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"З подивом почув нещодавно заяви деяких західних коментаторів про те, що нещодавні вибори у Росії були прозорими. І відповідно нинішня влада, на їх думку, легітимна. Що за дурниця?" – заявив Ходорковський.

При цьому він закликав подивитися на підсумки голосування в регіонах, де постійно проходять так звані контртерористичні операції й де завжди була сильною влада місцевих "князьків".

"Там показник явки виборців і голосів за путінські маріонетки цілком собі північнокорейський", – зазначив опозиціонер.

Він звертає увагу на те, що "загалом за допомогою 15 мільйонів громадян, з яких 5 мільйонів – чиновники, армія та спецслужби, а 11 млн – залежні бюджетники, Путін знову надав собі право змінювати Конституцію, витрачати гроші на варварські бомбардування Алеппо, витрачати гроші на постачання зброї для вбивства тисяч українських громадян, на скасування договору щодо утилізації плутонію".

Ходорковський звернувся до президента Франції, куди Путін їде за тижні.

"З ким президент Франції має намір зустрічатися? З членом клубу лідерів цивілізованих демократичних країн чи з людиною, чия влада тримається на корупції, страху та пропаганді геббельсівського типу?" – сказав він.

Він зазначив, що і в Німеччині є люди, які закликають вести з Путіним бізнес як завжди, які беруть гроші у його оточення, щоб захищати його інтереси.

Як відомо, низка західних країни не визнали вибори в російську Держдуму, які проводилися в Криму. Український парламент не визнав легітимність нової Держдуми в цілому.