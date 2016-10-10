Новий посол ЄС не впевнений, що безвіз буде в листопаді

Новий глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі не може прогнозувати дату прийняття рішення Європейським парламентом і Радою ЄС про запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.



Про це він сказав у понеділок на своїй першій прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



Мінгареллі відзначив важливість проведення саміту Україна-ЄС 24 листопада, "оскільки щорічне проведення такого саміту передбачає Угода про асоціацію Україна-ЄС".



"Кілька місяців тому Єврокомісія зробила висновок, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму. Але рішення мають також прийняти Рада ЄС та Європарламент", – зазначив він.



"Я не можу вам сказати, чи буде прийнято рішення про безвізовий режим 24 листопада, але можу сказати, що ми всі сподіваємося, що Рада ЄС та Європарламент зможуть надати громадянам України можливість подорожувати в ЄС без віз", – сказав Мінгареллі.



При цьому він підкреслив: "Але я не можу сказати, чи буде це до 24 листопада".



Французький дипломат Мінгареллі був призначений главою представництва ЄС в Україні 21 липня.



Як повідомлялося, 10 жовтня в Євросоюзі підтвердили проведення саміту Україна ЄС 24 листопада.



Нагадаємо, саміт Україна - ЄС мав відбутися ще 19 травня, однак був перенесений на вересень за взаємною домовленістю сторін. Пізніше його ще раз відстрочили