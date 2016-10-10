Фейгін розповів, із ким Сущенко ділить камеру в СІЗО

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:03

Незаконно затриманий в Росії український журналіст Романа Сущенко утримується в московському ізоляторі в Лефортово в двомісній камері.

Про це повідомив у своєму Твіттері в понеділок після зустрічі зі своїм підопічним адвокат українця Марк Фейгін.

"Отже, Роман Сущенко в Лефортово в двомісній камері з сусідом. Сусід із засуджених у справі Хізб-ут-Тахрір", – пише адвокат.

За словами Фейгіна, Сущенко подякував усіх небайдужих за підтримку, особливо журналістів, масштаб цієї підтримки його дуже підбадьорив.

Як відомо, 9 жовтня СБУ затримала у Рівному громадянина України, який тривалий час проживає в Росії і, ймовірно, є агентом російських спецслужб. Згідно з повідомленням, він мав завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Спілка журналістів РФ вимагає у ФСБ пояснень щодо Сущенка.

Українська правда

Теми: Сущенко
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