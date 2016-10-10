Українцю за шпигунство на Росію закидають держраду

Затриманому в Рівному українцю, який був агентом головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ, інкримінують державну зраду. .

Про це заявила спікер СБУ Олена Гітлянська в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 УКУ – державна зрада. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років", – сказала вона.

8 жовтня співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Рівному громадянина України, який працював на розвідку РФ. Його завданням, за даними відомства, було завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними СБУ, 7 жовтня 2016 року чоловік в'їхав в Україну для отримання секретних документів, над якими вже "попрацювали" оперативники української спецслужби.

Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ "на гарячому" під час отримання "флешки" з дезінформацією, яку вважав секретними документами військового характеру.