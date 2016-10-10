Апеляцію по Єфремову перенесли

Апеляційний суд Києва переніс на 18 жовтня розгляд скарги захисту Олександра Єфремова на рішення Печерського райсуду про тримання його під вартою до 24 листопада.

Таке рішення ухвалила колегія суддів апеляційного суду, передає кореспондент "УП".

Це рішення було мотивовано тим, що суд не встиг ознайомитися із додатковими матеріалами, які подав захист Єфремова.

"Документи надійшли до канцелярії лише о 14.49, ми фізично не встигли з ними ознайомитися", - сказав головуючий суддя.

Водночас захист та обвинувачення не заперечували.

"Тоді ми перенесемо на 18 жовтня", - сказав головуючий.

Єфремова таке рішення обурило.

Фото: Роман Кравець

ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

"Якщо ви вважаєте, що безневинна людина має сидіти ще вісім днів за гратами, то будь ласка! Але ви мали час з усім ознайомитися, там лише 5 листів. Я вже так у понеділок приїжджав, сказали, що суддя захворів!", - обурювався Єфремов.

"Ми вас почули, засідання 18 жовтня", - відповів на це суддя.

Як відомо, 1 серпня Єфремова взяли під варту на 60 діб - до 28 вересня.

28 вересня Печерський райсуд Києва залишив колишнього лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова під вартою до 24 листопада.

Вранці 30 липня стало відомо, що Єфремов затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Раніше на засіданні суду, Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.

Роман Кравець, УП