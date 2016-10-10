ЗМІ: Україна не погоджувалася на участь у саміті "Нормандської четвірки"

3262 перегляди
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 23:23

Українська сторона не давала згоду на проведення зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Україна не давала згоду на участь в саміті "Нормандської четвірки". Поки не буде узгоджена "дорожня карта", яка передбачатиме виконання умов безпеки Мінська Росією, така зустріч не відбудеться", - розповів співрозмовник агентства, близький до переговорного процесу.

У понеділок деякі ЗМІ повідомили про нібито згоду української сторони взяти участь у зустрічі "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Парижі.

Теми: міжнародна спільнота міжнародні відносини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кулеба: Провокації Росії в Криму не досягли мети 13 серпня 2016, 21:20
Глави МЗС "нормандського формату" можуть зустрітися на початку лютого 21 січня 2016, 19:34
Посольство у Франції ще не знає, чи постраждали українці у терактах в Парижі 14 листопада 2015, 02:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Український консул зустрівся із Сущенком в СІЗО
У Станиці Луганській починається відведення сил – Тука
Суд відпустив Корсунського, якого звинувачували у створенні "ЛНР"
Посол ЄС: Сущенко має бути звільнений
Усі новини
Книга

Уривок з роману "Баборня" Мирослава Лаюка

Фото

"Вікі любить Землю". 10 найкращих фото заповідників України