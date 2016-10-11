Пан Гі Мун знову закликав передати сирійську справу до МКС

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 03:57

Висловивши розчарування нездатністю Ради Безпеки прийняти резолюцію щодо Сирії, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову закликав членів Ради Безпеки ООН передати "сирійське досьє" до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє центр новин ООН.

"Я вже закликав і просив Раду Безпеки ООН передати це питання в МКС. Я знову звертаюся до нього з цим проханням", - заявив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відповідаючи на питання журналіста.

"В Алеппо знову жахлива ситуація, і я був глибоко розчарований тим, що в суботу Рада Безпеки знову не змогла виступити єдиним фронтом. У Ради немає більше часу для дебатів і суперечок про те, яке потрібно прийняти рішення", - заявив Генеральний секретар ООН.

"Вони (члени Ради) повинні забезпечити захист життя людей і знайти політичне рішення. Для того щоб це стало можливим, необхідно створити певну атмосферу", - сказав глава ООН.

Він додав, що, в першу чергу, потрібно добитися припинення вогню, що, за його словами, надзвичайно важливо для створення клімату довіри між сторонами.

"Необхідно негайно припинити бомбардування в Алеппо і в інших місцях", - підкреслив Пан Гі Мун.

Раніше генеральний секретар звинуватив президента Сирії Башара Асада в загибелі 300 тисяч сирійців.

Як повідомлялося, 8 жовтня на екстренному засіданні Радбезу ООН Росія заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Раніше Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщення авіагрупи російських збройних сил на території САР.

Держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

Теми: Сирія ООН суд
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