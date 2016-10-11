Росія забрала свої Су-27СМ з Білорусі - Bellingcat

Російські ВПС відкликали Су-27СМ з Білорусі.

Про це заявила міжнародна група розслідувань Bellingcat, дослідивши супутникові знімки 61-ї авіаційної бази в місті Барановичі.

З грудня 2013 роки чотири російських Су-27СМ стояли в укриттях на пероні в стані постійної бойової готовності. Ці багатоцільові винищувачі спочатку входили до складу бойових ланок, з яких, в свою чергу, формувалися ескадрильї передового базування.

"На знімках, зроблених з травня по вересень, видно, що винищувачі не повернулися на колишнє місце. Ми перевірили інші діючі та запасні аеродроми, але там літаків теж не виявилося, з чого можна зробити висновок, що їх не перекинули на іншу базу в межах країни", - йдеться в повідомленні розслідувачів.

Як відомо, у березні 2014 Лукашенко заявляв, що має намір просити Росію розмістити в Білорусі в рамках спільних навчань додатково до 15 літаків у зв'язку з активністю НАТО.



Росія також озвучувала плани про створення авіабази з винищувачами Су-27 в Білорусі до 2016 року.