Бойовики заявляють, що почали розмінування в Петровському

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 09:02

Бойовики ОРДО заявили, що розпочали розмінування території поблизу села Петрівське.

Про це йдеться на підконтрольному бойовикам сайті ДАН.

"Наші сапери приступили до розмінування територію поблизу Петровського, як і було заплановано, 9 жовтня. Процедура триває і сьогодні", - сказав співрозмовник.

Розмінування в Петровському є невід'ємною частиною Рамкового рішення по розведенню сторін на Донбасі, яка була підписана учасниками Тристоронньої Контактної групи – Україною ОБСЄ, РФ. Свої підписи також поставили і представники бойовиків.

Як відомо, згідно з рамковою угодою, вже розведені війська на двох ділянках в районі Золотого і Петровського. У районі Станиці Луганської через обстріли бойовиків розведення сил не починається.

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