Ситник: зі "Стіною" не все в порядку, але звинувачувати когось рано

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:32

В рамках розслідування можливої корупційної складової при реалізації проекту "Стіна" на кордоні з Росією слідчі виявили порушення, але поки пред'являти комусь звинувачення ще рано.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Скажімо так, не все гладко з проектом "Стіна". Необхідно провести ще дуже багато роботи: фактичний огляд, вивчення кошторисної документації, проведення експертиз, ревізій ... Поки що ми бачимо певні невідповідності, але говорити про шкоду та винних осіб ще рано", – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означає це, що слідство ще не наблизилося до того, щоб комусь пред'являти підозри, директор НАБУ сказав: "Там за кожну ділянку відповідали різні люди, і досить велике коло людей, яких треба відпрацювати, і відповідно прийняти рішення".

Як відомо, у вересні 2014 року тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив про початок проекту "Стіна" – облаштування кордону з Росією. В кінці 2015 року голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомляв, що реалізація проекту на той час зосереджена на території Чернігівської та Харківської областей.

У вересні 2016 року НАБУ повідомило, що з березня веде розслідування можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна".

Теми: Ситник кордон корупція НАБУ
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