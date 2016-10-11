У Василькові обвалилася стіна школи

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 11:06

Обвал капітальної стіни стався в одній із загальноосвітніх шкіл Василькова Київської області.

Про це журналістам сказав віце-прем'єр Геннадій Зубко в кулуарах українсько-німецького бізнес-форуму у вівторок в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мені повідомили, що стався обвал капітальної стіни. За попередньою інформацією, постраждалих немає: зробили перекличку, начебто всі діти на місці", – сказав він.

Зубко заявив, що терміново відбуває до місця події.

У свою чергу депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook уточнив, що йдеться про школу №6. За його словами, в даний момент рятувальники евакуюють дітей.

Він також опублікував фотографію з місця подій.

Мосійчук також додав, що "на ремонт цієї школи виділялися значні бюджетні гроші".

Українська правда

Теми: Васильків будівництво
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