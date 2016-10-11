Ситник допускає, що Чаус повернеться сам

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 11:28

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник допускає, що суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, викритий у хабарництві, сам повернеться в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не виключаю, що він повернеться. Бути постійно в бігах – це несолодко. Не думаю, що у нього є якісь величезні ресурси для того, щоб тривалий час бути в бігах. Я б не виключав, що він повернеться, хоча є і варіант, що його затримають за процедурою міжнародного розшуку", – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, ініційована процедура міжнародного розшуку Чауса, Ситник зазначив, що в даний час готуються відповідні документи.

"Для звернення в Інтерпол необхідно чітко зафіксувати, що людина перебуває за межами України. Ці документи зараз у стадії підготовки, і я не думаю, що це буде тривалий процес", – пояснив директор Бюро.

Як відомо, 9 серпня детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Гроші були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса, однак той одразу ж зник.

За даними правоохоронців, Чаус може перебувати в окупованому Криму чи в Білорусі.

Цей суддя відомий низкою неоднозначних рішень, зокрема – він сприяв припиненню розшуку олігарха Юрія Іванющенка.

Теми: Ситник суд НАБУ корупція
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Коментарі — 2
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IP: 46.219.254.---Andrey Hrab11.10.2016 12:14
Ага, вернётся и сам себя накажет. И СРАЗУ ЖЕ Онищенко тоже после него, тоже решит скорее вернуться. Да и ВСЕ БЕГЛЕЦЫ, которые смылись от НАБУ, после этого допущения Сытниа сразу вернутся.
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IP: 93.72.19.---Игорь Косенко11.10.2016 11:53
Интересно, сколько нам еще ждать момента, когда набу начнет выполнять функции ради которых их создали - борьбу с топ-коррупцией. Судья Чаус это мелочь, но они и с ним не справились.
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