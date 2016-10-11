Для популяризації України у світі Кабмін схвалив концепцію

Кабмін схвалив концепцію популяризації України у світі та просування її інтересів у світовому інформаційному просторі, розроблену Міністерством інформаційної політики України.

Таке рішення було ухвалено під час засідання уряду, передає Мінінформ.

"Знання різних людей в різних країнах про нашу державу різняться - від незнання до захоплення, від негативу до позитиву", - сказав заступник міністра Артем Біденко.

Він зазначив, що за останні два роки рівень медійної уваги до України значно зріс.

Документ було обговорено з експертами, серед яких були представники діаспори. Концепція пройшла публічне обговорення на офіційному веб-сайті та погодження з іншими міністерствами.

При цьому сам документ не містить переліку конкретних кроків. Так, у розділі "Реалізація концепції" зазначено: проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня поінформованості світу про Україну, створення механізму системного відстеження і протидії інформаційним кампаніям та дезінформації, спрямованим проти України тощо.

Українська правда