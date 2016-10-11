Силовики проігнорували засідання антикорупційного підкомітету

Жоден керівник правоохоронних органів не з'явився на засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання корупції органами державної влади у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з засідання підкомітету, головуючим якого є нардеп Юрій Дерев'янко.

Засідання присвячене перевірці фактів щодо вчинення правопорушень працівниками прокуратури та СБУ в Київській області в кримінальному провадженні щодо мера Вишгорода Олексія Момота.

На це засідання були запрошені керівник військової прокуратури Анатолій Матіос, директор національного антикорупційного бюро Артем Ситник, керівник САПУ Назар Холодницький та голова СБУ Василь Грицак.

У своїх письмових поясненнях Холодницький та Ситник пояснили, що цією справою займається ГПУ, в СБУ зазначили, що наразі перевіряють можливі порушення, тому пропонують відкласти цей комітет. Від військової прокуратури пояснень не було.

Як відомо, Момота було затримано 14 квітня, за версією слідства, він разом із спільниками вимагав від представника будівельної фірми неправомірну вигоду в сумі 300 тисяч доларів та приміщення площею 4 тис кв метрів у новобудові.

У початковому повідомленні СБУ йшлося про вимагання хабара у сумі 1 млн євро.

17 квітня Печерський райсуд Києва обрав міському голові Вишгорода Момоту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

18 квітня Момот вийшов з в’язниці після внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

Пізніше Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про обрання щодо Момота запобіжного заходу через те, що "досудове розслідування здійснювалось неуповноваженим органом досудового розслідування, при цьому неякісно, з істотними порушеннями вимог КПК України".

Момот повернувся до виконання своїх обов’язків попри досудове розслідування.

Роман Кравець, УП