Прикордонники готові відзвітувати за "Стіну" Яценюка

1246 переглядів
0
Вівторок, 11 жовтня 2016, 13:42

Держприкордонслужба готова для перевірок і міжнародних аудитів за проектом "Стіна".

Про це заявив глава відомства Віктор Назаренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проект дійсно дуже важливий для України, Європи і всього світу... Ті кошти, які виділені, використані, щоб здійснити цей проект... Що стосується деталей проекту... дійсно є нюанси... Ми відкриті для перевірок... і міжнародних аудитів", - сказав він журналістам.

Він також запевнив, що Держприкордонслужба в повній мірі сприяє розслідуванню антикорупційних органів.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни" ("Європейського валу") на кордоні з Росією.

Одним з ініціаторів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк.

Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

Теми: кордон Яценюк
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Ситник: зі "Стіною" не все в порядку, але звинувачувати когось рано 11 жовтня 2016, 10:32
Черги на виїзд до Польщі очікують близько 300 авто - ДПСУ 8 жовтня 2016, 19:33
На кордоні з Польщею застрягли більше 1 тисячі авто 7 жовтня 2016, 08:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном
Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам
Олланд про візит Путіна: Я не мав наміру його супроводжувати
Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію з економіки дали за теорію контрактів

Фото

Двоє грузинських художників повертають життя осінньому листю