Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 13:57

Президент Петро Порошенко поки не планує оголошувати сьому хвилю мобілізації.

Про це він сказав у Києві на засіданні Ради регіонального розвитку напередодні Дня захисника України.

"Як головнокомандувач, я поки не збираюся оголошувати 7-му хвилю мобілізації", – сказав він.

Глава держави нагадав, що наразі в армії відбувається осінній призов, але наголосив, що призов – це не мобілізація.

"Ті, кого призовуть, згідно з моїм указом, не будуть направлятися до зони проведення антитерористичної операції, – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що видав указ про демобілізацію 6-ї хвилі:

"І тут, шановні голови обласних адміністрацій, обласних рад, міськрад, на вас лягає надзвичайно важливе завдання – облаштування демобілізованих: забезпечення їх відповідними земельними ділянками, прозоре і ефективне прийняття рішень", – сказав глава держави.

Порошенко також розповів про ініціативу глави низки облдержадміністрацій щодо виділення коштів з місцевих бюджетів не тільки для надання земельних ділянок, а й допомоги в будівництві необхідних об'єктів для демобілізованих військовослужбовців.

Валентина Романенко, УП

Теми: Порошенко мобілізація армія
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