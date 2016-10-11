Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:16

Власники підприємств недостатньо підвищили заробітну плату працівникам після зниження податкового навантаження.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку напередодні Дня захисника України.

"Я можу сказати, що я не дуже задоволений процесом легалізації заробітних плат. Ми прийняли дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, в повному обсязі буде виплачено на руки людям", - сказав він.     

"Впевнений в тому, що поки що підвищення заробітної плати не перевищує тої економії, яку власники підприємств отримали через скорочення навантаження на заробітну платню", - додав він.

Проте Порошенко зазначив, що зрушення із зарплатами вже є і ситуація покращується.

Більше про ЄСВ читайте у матеріалі "Ефект від зниження ЄСВ: чи збільшив бізнес зарплати?".

Українська правда

Теми: Порошенко зарплати бізнес
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Коментарі — 4
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IP: 178.136.201.---KoMarVampire11.10.2016 15:24
а сколько он платит работникам на Рошене?
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IP: 5.1.30.---Shifcook11.10.2016 14:46
Від такого "зниження" податків сміятися хочеться)))....не знижуйте так я це ви робите.....не смійтеся з підприємців і не розказуйте простому люду, особливо перед виборами про те як вони(підприємці) жирують и не платять податки.
Не треба нам знижувати податки - дайте людям(простим людям, нашим клієнтам) можливість через нормальні закони та умови життя, жити і мати гроші, для того щоб вони мали можливість їх витрачати, бо с такою купівельною спроможністю як зараз, не можливо існувати простому підприємцю, а разом з ним і його маленькому коллективу найманих працівників.
Не лукавте пане Президенте кажучи такі слова....ви нічого не знаєте, як існує зараз підприємець в таких умовах єкономіки нашої держави.
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IP: 193.238.99.---__zlyj11.10.2016 14:44
Мабуть, нема грошей. Вивели в панамські офшори.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr11.10.2016 14:27
може навантаження не так сильно впало??? багато хто просто не бажає підвищувати бо є інші підводні камені?
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