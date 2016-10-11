Лавринович запропонував допомогу США у справі Манафорта

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:36

Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович готовий надати свою допомогу США у розслідуванні можливої причетності компанії колишнього радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта до корупційних схем в Україні.

Про це йдеться в листі Лавриновича до генпрокурора США Лоретти Лінч, текст якого мають "Українські новини".

У листі йдеться, що згідно з інформацією депутата від БПП Сергія Лещенка, Манафорт брав участь у підготовці звіту американської юридичної компанії Scadden, Arps, Slate та інших у справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Лавринович зазначив, що Scadden в Україні відкрито кримінальне провадження.

"Беручи до уваги велике суспільне значення цих подій, як колишній міністр юстиції і як громадянин хотів би сприяти неупередженому розслідуванню", – йдеться в листі.

Він зазначив, що в період укладення договору про надання юридичних послуг з компанією Scadden очолював Мін'юст.

"Фахівці Scadden проводили порівняльний аналіз кримінального права США, ЄС та України у контексті процесу Юлії Тимошенко. За умовами контракту, будь-який політичний вплив або втручання в роботу компанії було виключено", – аргументує Лавринович.

Він заявив, що звіт був підготовлений на найвищому рівні.

"Висновки і рекомендації компанії у справі Тимошенко майже ідентичні з висновками Європейського суду з прав людини. Рекомендації Scadden були основою подальших євроінтеграційних дій в системі правосуддя України", – написав екс-міністр.

Лавринович висловив готовність взяти участь у слідчих діях генпрокуратури США і надати будь-які пояснення з приводу співпраці з компанією Scadden.

Як відомо, Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США розслідують причетність компанії Манафорта до корупційних схем в Україні.

Національне антикорупційне бюро підтверджує, що Манафорт фігурує у списках так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Раніше Манафорт керував виборчою кампанією кандидата в президенти США Дональда Трампа, але після того, як цей скандал розгорівся, він подав у відставку.

Лавринович, проти якого також зараз розслідується справа в Україні, також вважає, що його справа пов'язана з виборами в США і сполучною ланкою є Манафорт.

Теми: Манафорт Лавринович США
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IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 15:02
Пол Манафорт,розкручує покидьків, знущаючись над суспільством і потім покидьок грабує лохів.
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