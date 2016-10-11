Журналіст засудив через ЄСПЛ уряд РФ за утримання у психлікарні

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 16:02

Європейський суд з прав людини присудив 1,5 тисячі євро компенсації алтайському журналісту Руслану Макарову, якого у вересні 2012 року на два тижні примусово помістили в російську психіатричну лікарню.

Про це повідомила адвокат заявника Ірина Хрунова, передає російське видання "РИА Новости".

"ЄСПЛ (...) зобов'язав уряд Росії виплатити Макарову компенсацію - 500 євро компенсації моральної шкоди та 1 тисячу євро судових витрат", - розповіла Хрунова.

За словами адвоката, ЄСПЛ угледів порушення права на свободу і особисту недоторканність (стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод).

У скарзі журналіст стверджував, що його примусове перебування в психіатричній лікарні пов'язано виключно з його критикою глави Алтаю Олександра Бердникова, подачею до нього позову і заяви про порушення кримінальної справи стосовно політика.

Як відомо,  12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Його протримали у психлікарні до 7 вересня.

Теми: Росія ЄС суд
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