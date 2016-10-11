Майно судді-хабарника з Дніпра арештували, він вийшов під заставу

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 16:35

Солом’янський райсуд Києва арештував нерухоме майно, грошові кошти та коштовності, вилучені під час обшуку в судді Жовтневого райсуду Дніпра, звинуваченого в хабарництві.

Відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро суд задовольнив 11 жовтня, інформує прес-центр НАБУ.

Раніше цей суд для судді обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 260 тисяч гривень.

У НАБУ повідомляють, що підозрюваний заставу вніс.

"Водночас детективи вилучили закордонний паспорт судді. Тож у законний спосіб суддя, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст 369-2 ККУ ("Зловживання впливом"), покинути країну не може", – резюмується в повідомленні.

Як відомо,  суддю було затримано на отриманні хабара: він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США (понад 258 тисяч гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час обшуків у судді з Дніпра було виявлено понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Українська правда

Теми: хабар суд НАБУ Дніпро
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