Екс-голова Первомайської РДА і його спільник вкрали 1,5 тисячі га землі - ГПУ

Колишньому голові Первомайської РДА Миколаївської області та директору підприємства "Партнер-Агро" повідомили про підозру у заволодінні 1553,97 га землі, що перебувала у власності Корнацької К.П.

Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовим становищем) КК України.

Оскільки місцеперебування цих посадовців невідоме їх оголошено в розшук, а суд 11 жовтня надав дозвіл на їх затримання.

Досудове розслідування триває.

Українська правда