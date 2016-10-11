У Борисполі затримали депутата - Ляшко оперативно записав звернення

Правоохоронці затримали депутата Бориспільської міської ради, який вимагав гроші, обіцяючи вплинути на інших депутатів під час "потрібного" голосування.

Про це повідомила прокуратура Київської області.

"(...) вимагав та отримав 3 тисячі доларів США за вплив на депутатів Бориспільської міськради під час голосування за виділення у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку цим громадянам", - сказано у повідомленні.

Політика затримали "на гарячому".

Вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відеозвернення, відреагувавши на затримання місцевого політика, нібито члена РПЛ.

Він зазначив, що якщо вину депутата буде доведено, він має сидіти у в'язниці. "Водночас, якщо це провокації, ми будемо людей захищати. Я сподіваюся, що правоохоронні органи доведуть його вину, якщо вже затримали", - заявив Ляшко.

Українська правда