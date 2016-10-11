Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 22:18

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Горгана головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 11 жовтня.

Горган є головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом голови Васильківської районної ради Київської області Наталю Баласінович, що протягом року має право бути призначеної київським губернатором у разі, якщо Горган не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або відбудеться форс-мажор.

У фінальному етапі конкурсу (співбесіда) також брали участь колишній голова Київської обласної ради 6-го скликання від партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличко" Миколи Бабенко, голова Бориспільської райадміністрації Київської області Дмитро Воронін і голова Немішаївської селищної ради Бородянського району Київської області Сергій Замідра.

Як відомо, 25 кандидатів подали документи для участі в конкурсі на посаду київського губернатора.

9 вересня президент Петро Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

16 вересня Порошенко оголосив конкурс на посаді київського губернатора й голів 11 райадміністрацій у 2 областях.

Українські новини

Теми: Київська область кадри
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