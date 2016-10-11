Одному із поплічників Пшонки продовжили термін арешту

Деснянський райсуд Києва продовжив арешт підозрюваному в пособництві у відмиванні коштів сину екс-депутата Ради Борису Круку.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Деснянський суд продовжив утримування Крука під вартою ще на 2 місяці. Прокуратура подала клопотання у ВССУ про повернення справи в Деснянський суд", - написала вона у Twitter.

Як відомо, 2 липня ГПУ передала до суду обвинувачення проти Бориса Крука. Його підозрюють в пособництві під час відмивання коштів колишнім генпрокурором Віктором Пшонкою. Борис Крук є сином колишнього депутата Верховної Ради Юрія Крука.

24 червня суд арештував Бориса Крука на 60 днів.

Українська правда